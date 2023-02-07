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10:59, 07 февраля 2023
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Стало известно об ампутации стопы у фигуриста Костомарова

Стало известно об ампутации стопы у фигуриста Костомарова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об ампутации стопы на левой ноге у фигуриста Романа Костомарова стало известно Telegram-каналу «112». Врачи провели операцию с целью остановить некроз на теле спортсмена.

«С одной ноги мертвую часть ткани удалось зачистить. На второй зона поражения оказалось большой — пришлось полностью ампутировать голеностоп», — сообщает канал.

По данным «112», сейчас Костомаров находится в сознании под капельницей, температура тела нестабильна. Врачи берут у него анализы и делают регулярные перевязки.

Позднее источник ТАСС сообщил, что фигуристу ампутировали обе стопы. «К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки», — рассказал собеседник агентства.

О возможной ампутации части ноги у фигуриста стало известно в понедельник, 6 февраля. Собеседник РИА Новости уточнил, что на этот счет идут консультации.

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