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14:07, 06 февраля 2023
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Стало известно о возможной ампутации части ноги у Романа Костомарова

Стало известно о возможной ампутации части ноги у Романа Костомарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за прогрессирующей гангрены. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что спортсмену могут ампутировать кисти и стопы из-за массивного образования тромбов и сильного бактериального и вирусного воспаления легких, сепсиса.

О возможной ампутации конечностей фигуристу стало известно в начале февраля. К тому моменту олимпийский чемпион находился в одной из столичных клиник около месяца. Некоторое время он пробыл в тяжелом состоянии без изменений, но уже с 25 января Костомаров начал общаться с родными.

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