Стало известно о возможной ампутации части ноги у Романа Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за прогрессирующей гангрены. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что спортсмену могут ампутировать кисти и стопы из-за массивного образования тромбов и сильного бактериального и вирусного воспаления легких, сепсиса.

О возможной ампутации конечностей фигуристу стало известно в начале февраля. К тому моменту олимпийский чемпион находился в одной из столичных клиник около месяца. Некоторое время он пробыл в тяжелом состоянии без изменений, но уже с 25 января Костомаров начал общаться с родными.