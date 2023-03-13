Романа Костомарова начали готовить к операции по ампутации конечностей

К еще одной операции по ампутации конечностей начали готовить врачи фигуриста Романа Костомарова, сообщает Mash. По данным источника, распространившаяся в интернете информация о том, что спортсмену стало лучше, недостоверна. Сейчас он находится в бессознательном состоянии.

«Олимпийский чемпион до сих пор дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся», — говорится в сообщении.

У Костомарова продолжает развиваться сепсис. Врачи планируют провести ему повторную операцию, необходимую для сохранения жизни, сообщает источник.

Ранее 13 марта сообщалось, что медики начали фиксировать положительные изменения в состоянии Костомарова.