Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова

В состоянии здоровья госпитализированного фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова медики начали фиксировать положительные изменения. О здоровье спортсмена стало известно источнику Sport24.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация, что у спортсмена по-прежнему прогрессирует сепсис. Костомаров находится в реанимации под медицинским наблюдением и редко приходит в сознание, уточнил источник.