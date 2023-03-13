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11:11, 13 марта 2023
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Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова

У госпитализированного фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться показатели здоровья.

Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В состоянии здоровья госпитализированного фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова медики начали фиксировать положительные изменения. О здоровье спортсмена стало известно источнику Sport24.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация, что у спортсмена по-прежнему прогрессирует сепсис. Костомаров находится в реанимации под медицинским наблюдением и редко приходит в сознание, уточнил источник.

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