10:40, 24 марта 2023
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Стало известно об очередной ампутации у Романа Костомарова
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке. Подробности о состоянии олимпийского чемпиона рассказали МК.RU в больнице в Коммунарке.
По имеющейся информации, у Костомарова началась гангрена на левой руке, пальцы начали чернеть. Врачи приняли решение провести ампутацию: такая мера была необходима во избежание поражения всей кисти.
«Не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород. У Костомарова уже очень много причин, порождающих подобный результат», — говорится в сообщении.
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