Стало известно о проблемах со здоровьем певца Стаса Пьехи

О проблемах со здоровьем в личном Instagram-аккаунте рассказал певец Стас Пьеха (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Стало известно, что артист попал в больницу из-за инфекции COVID-19.

«Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей», — рассказал подписчикам исполнитель, пожелав при этом всем добра и прекрасной весны.

На опубликованных в блоге кадрах видно, что артист находится под капельницей, он лежит в одноместной палате медучреждения. При этом музыкант не уточнил, связана ли его госпитализация с новым заражением COVID-19 или с осложнениями от ранее перенесенного заболевания.

Как сообщает «Лента.ру», Стас Пьеха в 2022 году уже перенес инфекцию COVID-19, после чего у него начались проблемы с суставами.

Ранее 73-летний актер и музыкант Михаил Боярский пожаловался на на ухудшение когнитивных способностей после перенесенного COVID-19.