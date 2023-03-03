Названы ежегодно необходимые для сдачи лабораторные анализы
Лабораторные анализы, необходимые для сдачи ежегодно, в интервью «Мосленте» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
«Распространено мнение: чем больше анализов сдать, тем лучше. Якобы, так можно взять свое здоровье под контроль и своевременно обнаружить чуть ли не любую болезнь. Это не совсем так. Далеко не все анализы нужно сдавать часто и без назначения врача. Кроме того, важно помнить, что результат анализа — это не диагноз, интерпретацией полученных показателей должны заниматься специалисты, а не сами пациенты»
Диагноз ставится не только на основании результатов анализов, добавила она. Врач должен побеседовать с пациентом, узнать его анамнез, особенности образа жизни, семейную историю. Учитывая всю эту информацию, а также показатели лабораторных исследований, он сможет предположить, что именно с ним происходит.
Среди анализов, которые нужно сдавать хотя бы раз в год, эксперт назвала общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови (отразит функцию печени, почек), общий анализ мочи, который позволит выявить болезни почек на ранней стадии, сахар крови и гликированный гемоглобин.
Для точечной оценки состояния печени можно сдать комплексный анализ «Обследование печени, базовый», в рамках которого определяются концентрации печеночных ферментов АЛТ и АСТ, билирубина, а также другие показатели. Важно ежегодно проходить исследования для оценки риска атеросклероза, сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, а также замерять концентрацию глюкозы и гликированного гемоглобина для своевременного выявления диабета, уточнила Малиновская.
«Сдавать анализы каждый год стоит даже тем, у кого нет никаких жалоб — это позволит обнаружить болезни, протекающие в скрытой форме. Однако в некоторых случаях врач может посоветовать сдавать анализы чаще, например, раз в три месяца. Это может потребоваться, если пациенту уже назначена терапия и нужно понять, насколько она эффективна»
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