Названы ежегодно необходимые для сдачи лабораторные анализы

Диагноз ставится не только на основании результатов анализов, добавила она. Врач должен побеседовать с пациентом, узнать его анамнез, особенности образа жизни, семейную историю. Учитывая всю эту информацию, а также показатели лабораторных исследований, он сможет предположить, что именно с ним происходит.

Среди анализов, которые нужно сдавать хотя бы раз в год, эксперт назвала общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови (отразит функцию печени, почек), общий анализ мочи, который позволит выявить болезни почек на ранней стадии, сахар крови и гликированный гемоглобин.