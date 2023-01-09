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21:42, 09 января 2023
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Мясников предупредил об опасности витамина С для почек

Мясников предупредил об опасности витамина С для почек
Фото: K8 / Unsplash

Об опасности появления камней в почках при переизбытке витамина предупредил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что речь идет о витамине С.

«У нас очень популярна при простуде мегадоза витамина C. Но немногие знают, что злоупотребление этим витамином может спровоцировать развитие камней в почках», — рассказал врач.

Эксперт посоветовал россиянам воздержаться от употребления аптечного витамина «ложками». Вместо этого доктор предложил добавлять в свой рацион больше продуктов с содержанием природного витамина С — например, киви, клубники, сладкого перца и черной смородины.

Ранее доктор Александр Мясников развеял миф о вреде еды на ночь. Он пояснил, что при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток.

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