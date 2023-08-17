Анастасия Решетова раскрыла личные принципы питания

Личные принципы питания раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова. Она заявила, что прекращает есть за пять часов до сна.

«Предпочитаю не есть за пять часов до сна, лучше спишь и меньше отекаешь», — объяснила Решетова.

Она рассказала, что по утрам предпочитает есть сложные углеводы (кашу или цельнозерновые тосты с авокадо) и белок (омлет или сырники без сахара). Днем ее идеальный рацион включает первое блюдо (минестроне, бульон или борщ) и рыбу, а вечером — салат и рыбу или морепродукты.

«Это в идеале. Иногда я, правда, позволяю себе мучное и десерты, но в дозированных порциях», — призналась модель.

Ранее Решетова показала лицо без косметики и фильтров.