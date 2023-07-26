Анастасия Решетова показала лицо без косметики и фильтров

Модель Анастасия Решетова без макияжа опубликовала селфи на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«В последнее время практически все фото стараюсь выгружать необработанными. Видоизменяющие фильтры — инструменты подмены реальности. В этом нет ничего криминального, но если это не всегда и этим не злоупотреблять», — написала знаменитость.

На снимке Решетова сделала фотографию в отражении зеркала. Она позировала без косметики и с распущенными волосами.

«Чистая красота», «Естественная красотка», «Бесподобна», «Огонь», «Королева», «Восточная красавица», «Куколка», «Вы очень красивая и нежная, а какая у вас кожа», «Все краше и краше», «Ну до чего же красивая женщина», — написали поклонники.

Ранее Анастасия Решетова признала губы в стиле «утиных историй» неактуальными.