Анатолий Вассерман рассказал о самочувствии после госпитализации
Депутат Анатолий Вассерман сообщил о хорошем самочувствии после выписки из больницы.
О самочувствии после выписки из больницы рассказал депутат Госдумы и участник телешоу «Своя игра» Анатолий Вассерман. Видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал SHOT.
Вассерман сообщил, что после чувствует себя хорошо и готов к работе. Он посетил заседание Госдумы. «У меня состояние, от которого не выздоравливают, но и не умирают», — заверил Вассерман.
Депутат отметил, что прошел все необходимые обследования в больнице. 70-летний Вассерман сообщил, что это было его первое обращение к врачам по серьезному поводу.
Ранее стало известно, что Вассермана госпитализировали с осложненным сахарным диабетом. По данным СМИ, он самостоятельно обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие в последний месяц.