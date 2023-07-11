Анатолий Вассерман рассказал о самочувствии после госпитализации

Вассерман сообщил, что после чувствует себя хорошо и готов к работе. Он посетил заседание Госдумы. «У меня состояние, от которого не выздоравливают, но и не умирают», — заверил Вассерман.

Депутат отметил, что прошел все необходимые обследования в больнице. 70-летний Вассерман сообщил, что это было его первое обращение к врачам по серьезному поводу.

Ранее стало известно, что Вассермана госпитализировали с осложненным сахарным диабетом. По данным СМИ, он самостоятельно обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие в последний месяц.