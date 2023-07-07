Раскрыты подробности состояния госпитализированного Анатолия Вассермана

Подробности состояния госпитализированного депутата Госдумы и участника телешоу «Своя игра» Анатолия Вассермана раскрыл Telegram-канал Mash. По данным источника, Вассерману снизили уровень сахара в крови, провели УЗИ и КТ.

Врачи обнаружили в одном из легких депутата участок уплотненной ткани с неравномерными контурами. Сейчас Вассермана ожидает комплексная проверка здоровья. Ему прописали строгую низкоуглеводную диету и препарат для контроля глюкозы, каждые полгода он должен будет проходить обследование.

О госпитализации Вассермана стало известно в четверг, 6 июля. У депутата диагностировали сахарный диабет с осложнениями. В беседе с журналистами Вассерман назвал свое самочувствие удовлетворительным.