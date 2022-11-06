56-летняя ведущая новостей Андреева раскрыла секреты сохранения молодости

Секреты сохранения молодости раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 56-летняя ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева.

«Я давно выработала определенные правила, которым следую. Прежде всего, это сон в одно и то же время в полнейшей темноте, чтобы вырабатывался мелатонин», — поделилась телеведущая. Андреева добавила, что использует ортопедическую подушку, а в ее комнате всегда от 17 до 20 градусов.

«Много воды. Витамины и БАДы — строго по анализам. Спорт, питание — это вообще отдельная тема, о которой можно писать книги», — продолжила знаменитая москвичка. По ее словам, дважды в день она хорошо очищает кожу специальным средством, даже если на лице нет макияжа.

«В осенний и весенний сезон — курс легких пилингов, чтобы убрать ороговевшие клетки и запустить процессы омоложения. И SPF круглогодично», — рассказала Андреева. Телеведущая уточнила, что салонные чистки, химические пилинги, лазеры и шлифовки ей противопоказаны. «С моей работой и образом жизни у меня нет возможности неделю ждать, когда заживет кожа», — объяснила она.

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