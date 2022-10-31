Певица Глюкоза в купальнике раскрыла секрет здоровых волос

Секрет здоровых волос раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В сторис она опубликовала видео с пляжа, на котором предстала в купальнике и резиновой шапочке.

«Купаюсь только в шапочке. Если вода соленая, то все, я свои волосы не мочу. Поэтому они у меня красивые и здоровые. Так что выбирайте, либо вы красивая на пляже, либо в шапочке, но со здоровыми волосами», — заявила артистка.