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15:17, 31 октября 2022
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Певица Глюкоза в купальнике раскрыла секрет здоровых волос

Певица Глюкоза в купальнике раскрыла секрет здоровых волос
Кадр: @glukozamusic

Секрет здоровых волос раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В сторис она опубликовала видео с пляжа, на котором предстала в купальнике и резиновой шапочке.

«Купаюсь только в шапочке. Если вода соленая, то все, я свои волосы не мочу. Поэтому они у меня красивые и здоровые. Так что выбирайте, либо вы красивая на пляже, либо в шапочке, но со здоровыми волосами», — заявила артистка.

Чистякова-Ионова прикрепила к видео опрос, поинтересовавшись у подписчиков, красоте или здоровью отдают предпочтение они. Мнения фолловеров певицы разделились практически поровну.

Ранее Глюкоза перечислила свои методы борьбы с паникой. «Заставляю себя искать позитив в мелочах», — назвала первый из них она.

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