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21:46, 01 января 2023
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Анфиса Чехова назвала свою любимую новогоднюю традицию

Анфиса Чехова назвала свою любимую новогоднюю традицию
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Свою любимую новогоднюю традицию назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова.

«Я обожаю отмечать Новый год в жаре!» — рассказала она подписчикам в сторис.

Накануне Чехова сообщила, что будет встречать 2023 год недалеко от Майами — сначала по российскому времени, потом по американскому. С собой она взяла два больших чемодана вещей.

«Как красиво!» — восхитилась телеведущая утром 1 января местом своего пребывания. В опубликованном ролике можно увидеть бассейн, жарящего шашлыки мужчину, пальмы и другие зеленые растения.

Ранее Чехова ответила на вопрос про вес груди. Она раскрыла подписчикам способ расчета.

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