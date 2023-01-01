Анфиса Чехова назвала свою любимую новогоднюю традицию

Накануне Чехова сообщила, что будет встречать 2023 год недалеко от Майами — сначала по российскому времени, потом по американскому. С собой она взяла два больших чемодана вещей.

«Как красиво!» — восхитилась телеведущая утром 1 января местом своего пребывания. В опубликованном ролике можно увидеть бассейн, жарящего шашлыки мужчину, пальмы и другие зеленые растения.

Ранее Чехова ответила на вопрос про вес груди. Она раскрыла подписчикам способ расчета.