Анфиса Чехова раскрыла свое местоположение

Свое местоположение раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная телеведущая Анфиса Чехова. Она улетела из России в Объединенные Арабские Эмираты.

«Ну что, я приехала в Дубай, заселяюсь в прекрасный отель. Люблю этот город за то, что здесь все роскошно», — сообщила она и продемонстрировала огромный номер с панорамными окнами, кабинетом «для вечерних заседаний» и сауной.

По словам Чеховой, погода в городе ее не порадовала — набежали тучи, поэтому она сходила на ланч в ресторан при отеле, а потом встретилась с друзьями в другом заведении.