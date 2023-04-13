Стало известно местонахождение Ивана Урганта

В беседе с журналистами РИА Новости Ургант заявил, что вернется в эфир Первого канала. «Конечно, вернусь», — ответил он на вопрос корреспондента.

Ранее телеведущий опубликовал фото из редакции телешоу «Вечерний Ургант» в Москве. Тогда подписчики шоумена восприняли публикацию как намек на его возвращение в эфир Первого канала.