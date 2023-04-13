12:08, 13 апреля 2023
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Стало известно местонахождение Ивана Урганта
Иван Ургант посетил премьеру фильма «Вызов» в Москве.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Местонахождение Ивана Урганта стало известно благодаря премьерному показу фильма «Вызов» — первого художественного кино, снятого в космосе. Видеозапись с посетившим в среду, 12 апреля, сеанс в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» телеведущим опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
В беседе с журналистами РИА Новости Ургант заявил, что вернется в эфир Первого канала. «Конечно, вернусь», — ответил он на вопрос корреспондента.
Ранее телеведущий опубликовал фото из редакции телешоу «Вечерний Ургант» в Москве. Тогда подписчики шоумена восприняли публикацию как намек на его возвращение в эфир Первого канала.