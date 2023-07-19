Анфиса Чехова опубликовала фото из бани

В русскую баню сводила подругу-иностранку телеведущая Анфиса Чехова. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала их совместное фото из купели, сделанное во время четырехчасового отдыха.

«Моя Элла была очень довольна. После бани голова расслабляется, напряжение улетучивается. Ходили с ней потом как баклажанные и улыбались до самого вечера», — рассказала Чехова.

Телеведущая уточнила, что их с гостьей из Майами отдых состоял из парения, скрабирования, медовых масок, веников, купелей, массажей, травяных чаев и сибирских деликатесов.

«Это был незабываемый день! Спасибо тебе за эту сказку! Чистый кайф», — написала иностранка в комментариях к посту своей русской подруги.

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