Анфиса Чехова дала совет желающим отказаться от добавленного сахара

Совет желающим отказаться от добавленного сахара дала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Анфиса Чехова. Она сравнила сахар с мужчиной-абьюзером.

«Представьте, что сахар — это мужчина-абьюзер, который причиняет боль, из-за которого вы страдаете и физиологически, и психологически. Потому что превращаетесь в жертву. Вы чувствуете себя униженной и несчастной. Он вас поколачивает, у вас появляются синяки, увечья… Однажды это может плохо закончиться. Примерно то же самое с сахаром. Его же не зря называют ласковым убийцей», — заявила Чехова.

Телеведущая напомнила, что чрезмерное употребление сахара приводит к серьезным последствиям, разрушающим организм. Часто проблемы становятся очевидны только в пожилом возрасте.

«Однажды у нас начнет отказывать опорно-двигательный аппарат, мы будем с костями мучиться, с суставами, иммунитет не будет справляться со всеми нашими заболеваниями, а паразиты размножатся на сахарочке так, что смогут привести к опасным и даже смертельным заболеваниям», — сказала она.

Предвосхищая возмущения фолловеров по поводу того, что сахар необходим мозгу, Чехова подчеркнула: мозгу в небольшом количестве нужна глюкоза, а глюкоза и сахар — это разные вещи. Глюкоза содержится не только в конфетах, она есть во всех фруктах, овощах, крупах.

«Если вы попробуете измерить, сколько глюкозы в капусте, вы очень удивитесь. Так что поймите: сладкое — не значит сахарное. Можно есть сладкое, не употребляя при этом вредный сахар и не нанося вред организму», — отметила знаменитость.

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