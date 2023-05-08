Названы симптомы углеводного похмелья от употребления сладкого

Основные симптомы углеводного похмелья от избыточного употребления сладкого в интервью радио Sputnik назвала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. По ее словам, симптомом такого состояния может быть плохое настроение.

Специалист пояснила, что если человек долгое время употребляет большое количество сладкого, а затем на какое-то время от него отказывается, у него могут появиться симптомы так называемого углеводного похмелья: плохое настроение, головная боль, тремор рук, агрессия, подавленность и утомляемость. В этом случае, если человек съедает, например, кусочек шоколадки, симптомы проходят, но ненадолго. В итоге стабильное состояние постоянно приходится поддерживать с помощью сладкого.

Жирковская пояснила, что предотвратить появление таких симптомов можно лишь ограничив употребление сахара в рационе. Так, в сутки рекомендовано есть не более 50 граммов сахара, включая различные печенья и конфеты. Если же съедать больше 100 граммов сладкого в сутки, это может привести к углеводному похмелью, уточнила диетолог.

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