45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Фигуру в раздельном купальнике показала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской) телеведущая Анфиса Чехова.

45-летняя знаменитость опубликовала серию пляжных фотографий, снятых во время отдыха в Мексике. На них Чехова стоит по колено в воде: на ней надет черный купальник, на голове бейсболка того же цвета.

«Потрясающая фигура», «Шикарная женщина», «Ты идеальная, Анфиса», «Вы мечта любого мужчины», «Фигура огонь», — написали в комментариях поклонники знаменитости.

Ранее известная российская модель показала «честное фото» с несовершенствами фигуры. Звезда выложила фото без фильтров с пляжного отдыха в Индонезии.