Известная российская модель показала «честное фото» с несовершенствами фигуры

Несовершенства своей фигуры показала на фото известная российская модель Елена Перминова в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда выложила фото без фильтров с пляжного отдыха в Индонезии.

На снимке 36-летняя манекенщица позирует вместе с сыном на фоне океана. На Перминовой — желтый слитный купальник и соломенная шляпа. На ноге модели заметны не отретушированные растяжки и целлюлит. «В полдень свет не щадит никого. Девочки, не идеализируйте никого, кроме себя. Все мы неидеальны», — подписала снимок Перминова.

Фолловеры заверили знаменитость, что она выглядит хорошо с любого ракурса. «Ленчик, ты идеальна! Это свет. Много раз видела тебя в купальнике. Ни бугорка, ни жиринки», — написала продюсер и светская львица Яна Рудковская. «Обожаю честные фото», — отметила в комментариях телеведущая Виктория Боня.

Ранее Перминова продемонстрировала фигуру в спортзале. Она поделилась кадром в обтягивающем коротком комбинезоне.