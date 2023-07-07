27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в белье

Актриса Ангелина Стречина опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фото из поездки в Казахстан.

Артистка позировала в белье у горной реки Чарын. Для снимка она встала на камень и поднялась на носочки. Из одежды на ней были только трусы и короткий топ.

«Вы потрясающая девушка», «Красотка», «Вы прекрасны», «Красавица Ангелина», «Вау, какие ножки», «Какая женственная», «Тело огонь», «Фигурка топ», «Ты идеальна», «Красивая», «Просто глаз не оторвать», — написали комплименты поклонники.

Ранее Ксения Бородина показала фигуру в купальнике.