16:29, 07 июля 2023
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27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в белье
Актриса Ангелина Стречина опубликовала фото из поездки в Казахстан.
Фото: @angelinaa_strechina
Актриса Ангелина Стречина опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фото из поездки в Казахстан.
Артистка позировала в белье у горной реки Чарын. Для снимка она встала на камень и поднялась на носочки. Из одежды на ней были только трусы и короткий топ.
«Вы потрясающая девушка», «Красотка», «Вы прекрасны», «Красавица Ангелина», «Вау, какие ножки», «Какая женственная», «Тело огонь», «Фигурка топ», «Ты идеальна», «Красивая», «Просто глаз не оторвать», — написали комплименты поклонники.
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