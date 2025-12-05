Опубликовано 05 декабря 2025, 17:331 мин.
Англичанин приехал в Москву, сломал палец и сильно удивился
Англичанин сломал палец, попал в московский травмпункт и удивился.
Кадр: @britishmaninrussia / YouTube
Молодой англичанин приехал в Москву и по неосторожности сломал палец на ноге, после чего оказался в одной из московских поликлиник. О том, что его особенно удивило, парень рассказал в ролике, опубликованном на Youtube.
Так, иностранец признался, что не ожидал такого быстрого приема в отделении травмпункта. Местные врачи приняли его всего за час, успев сделать рентген и оказав помощь.
При этом у него на родине, признался англичанин, это бы заняло примерно восемь часов. Кроме того, такие манипуляции вышли бы ему в круглую сумму, тогда как в Москве он получил помощь бесплатно.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом.