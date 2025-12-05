Англичанин приехал в Москву, сломал палец и сильно удивился

Молодой англичанин приехал в Москву и по неосторожности сломал палец на ноге, после чего оказался в одной из московских поликлиник. О том, что его особенно удивило, парень рассказал в ролике, опубликованном на Youtube.

Так, иностранец признался, что не ожидал такого быстрого приема в отделении травмпункта. Местные врачи приняли его всего за час, успев сделать рентген и оказав помощь.

При этом у него на родине, признался англичанин, это бы заняло примерно восемь часов. Кроме того, такие манипуляции вышли бы ему в круглую сумму, тогда как в Москве он получил помощь бесплатно.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом.