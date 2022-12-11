Певица Ани Лорак вернулась на российскую сцену

На российскую сцену вернулась покинувшая на несколько месяцев страну певица Ани Лорак. Артистка посетила съемки новогоднего концерта телеканала «Жара», которые проходили в «Крокус Сити Холле», сообщает Starhit.

Издание сообщает, что со сцены Лорак произнесла поздравление с грядущими праздниками, однако за кулисами отказалась общаться с прессой.

Певица несколько месяцев практически не вела соцсети и не выходила на сцену. За это время артистка была замечена лишь на празднике своего друга Филиппа Киркорова по случаю дня рождения его дочери Аллы-Виктории.

Ранее стало известно о местонахождении внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Сообщалось, что родственник Примадонны уехал в США.