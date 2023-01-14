Анна Хилькевич сравнила Бали с Москвой

С Москвой сравнила остров Бали, на котором сейчас отдыхает, в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Анна Хилькевич.

«Мы приехали в какое-то супермодное кафе для веганов. Я же перестала есть мясо несколько лет назад и теперь считаю себя веганом», — рассказала она в сторис. Хилькевич подчеркнула, что прежде столь огромное количество кафе для любителей растительного питания она встречала только в Москве.