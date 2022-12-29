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01:24, 29 декабря 2022
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Анна Хилькевич рассказала о своих отношениях с алкоголем

Анна Хилькевич рассказала о своих отношениях с алкоголем
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О своих отношениях с алкоголем рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Анна Хилькевич.

«У меня сложные отношения с алкоголем. Мы давно в ссоре и не общаемся. Но мы встречаемся с ним каждый раз в самолете», — призналась она в сторис, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

«Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, я перестала доверять ему», — продолжила Хилькевич.

Звезда «Универа» пояснила, что стала обращать внимание на свое состояние после употребления спиртных напитков, и поняла, что это не приносит ей никакой пользы, а значит, от этого стоит отказаться.

«Алкоголь — это слив энергии и заглушение эмоций. Мне такого не надо. Я умею управлять своим состоянием», — заявила актриса. По ее мнению, пристрастие к алкоголю — это явный симптом скрытых проблем.

Ранее Хилькевич сняла видео в кровати. Звезда сериала «Универ» отметила, что темы вопросов от ее подписчиков резко изменились и стали «взрослее».

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