Сегодня в 18:44
1 мин.
Стало известно о местонахождении звезды сериала «Тайны следствия»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
О своем местонахождении звезды сериала «Тайны следствия» актриса Анна Ковальчук рассказала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В своем блоге артистка опубликовала видео, где показала, как летит на самолете, а затем отдыхает на берегу океана. Выяснилось, что Ковальчук уехала из России на время отпуска и после отдыха планирует вернуться обратно.
Ранее стало известно, что уехавшая в марте текущего года на Бали Анфиса Чехова вернулась в Россию.