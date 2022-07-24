Стало известно о местонахождении звезды сериала «Тайны следствия»

В своем блоге артистка опубликовала видео, где показала, как летит на самолете, а затем отдыхает на берегу океана. Выяснилось, что Ковальчук уехала из России на время отпуска и после отдыха планирует вернуться обратно.

Ранее стало известно, что уехавшая в марте текущего года на Бали Анфиса Чехова вернулась в Россию.