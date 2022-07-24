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Стало известно о местонахождении звезды сериала «Тайны следствия»

Стало известно о местонахождении звезды сериала «Тайны следствия»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

О своем местонахождении звезды сериала «Тайны следствия» актриса Анна Ковальчук рассказала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В своем блоге артистка опубликовала видео, где показала, как летит на самолете, а затем отдыхает на берегу океана. Выяснилось, что Ковальчук уехала из России на время отпуска и после отдыха планирует вернуться обратно.

Ранее стало известно, что уехавшая в марте текущего года на Бали Анфиса Чехова вернулась в Россию.

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