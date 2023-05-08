Анна Седокова поделилась воспоминаниями о неудачном сексуальном опыте

Воспоминаниями о неудачном сексуальном опыте в передаче юмориста Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» поделилась певица Анна Седокова. Она призналась, что после неудачного интима ей пришлось сразу закончить только начавшиеся отношения.

«Мы занимаемся любовью. Вдруг он начинает, когда кончает, так громко кричать, а я засмеялась», — рассказала артистка.

После случившегося Седокова быстро собрала свои вещи и поняла, что больше не сможет продолжать отношения с этим мужчиной. Артистка добавила, что ей очень стыдно за эту ситуацию и она переживает, что могла своим смехом нанести мужчине психологическую травму.

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