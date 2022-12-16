Анна Седокова в леопардовой шубе и бикини восхитила пользователей сети
Видеозапись дефиле по улицам Парижа в леопардовой шубе и бикини опубликовала в день своего 40-летия на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Ролик восхитил пользователей сети и набрал множество лайков.
«Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, жить. А жила так, как прилично. Хотя давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься», — подписала она публикацию.
В пятницу, 16 декабря, Седоковой исполнилось 40 лет. С праздником в комментариях ее поздравили звезды шоу-бизнеса и другие подписчики.
«Анечка, цвети, радуйся люди, созидай, воплощай!», «Самая лучшая!», «Это огонь», «Королева красоты», — прокомментировали юзеры.
Ранее Седокова поделилась личным способом похудения. Она рассказала, что раз в неделю отказывается от еды.