Певица Анна Седокова улетела из России

Об отлете из России сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова.

«Наконец-то… Вообще все нормально, просто я в аэропорту "Никола Тесла Белград"», — подписала она снятое в столице Сербии видео. После этого Седокова рассказала, что конечной точкой ее путешествия будет другой город.