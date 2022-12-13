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19:12, 13 декабря 2022
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Певица Анна Седокова улетела из России

Певица Анна Седокова улетела из России
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об отлете из России сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова.

«Наконец-то… Вообще все нормально, просто я в аэропорту "Никола Тесла Белград"», — подписала она снятое в столице Сербии видео. После этого Седокова рассказала, что конечной точкой ее путешествия будет другой город.

«Улететь в Париж в одной летней кофте. Улететь, оставив все в номере. Но все равно улететь в Париж. Забыть все на свете, даже свою голову», — написала артистка в сторис.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» поделилась личным способом похудения. Она рассказала, что раз в неделю отказывается от еды.

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