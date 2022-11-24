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20:40, 24 ноября 2022
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Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась личным способом похудения

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Личным способом похудения поделилась певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она рассказала, что раз в неделю отказывается от еды.

Артистка сообщила, что таким образом стремится убрать отечность и лишнюю воду из организма. «Ничего не ем совсем. Но вчера не удержалась и съела две кураги. Ночью проснулась в поту от того, что снилось, как я ем колбаску и язык. Так хотелось есть, что чуть в три ночи не оделась и не пошла в магазин», — призналась Седокова.

Ранее певица поделилась другими секретами стройности. Вредную еду Седокова настоятельно порекомендовала есть исключительно в первой половине дня. При этом звезда призвала во время диеты иногда давать себе послабления.

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