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23:01, 04 января 2023
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Анна Семенович раскрыла свое отношение к «уколам красоты»

Анна Семенович раскрыла свое отношение к «уколам красоты»
Фото: @ann_semenovich

Свое отношение к «уколам красоты» раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица и актриса Анна Семенович.

«Я нормально отношусь к ботоксу и делаю его очень давно. Мне нравится, потому что у меня подвижные брови, а инъекции фиксируют лоб и не позволяют появляться морщинам», — сказала артистка.

Семенович считает, что нет ничего плохого в пользовании современными технологиями, которые косметологи разработали для того, чтобы женщина могла выглядеть моложе своих лет.

Ранее Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом. Она отметила, что любит в свободное время заниматься собой и получает от этого удовольствие.

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