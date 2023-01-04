Анна Семенович раскрыла свое отношение к «уколам красоты»

Свое отношение к «уколам красоты» раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица и актриса Анна Семенович.

«Я нормально отношусь к ботоксу и делаю его очень давно. Мне нравится, потому что у меня подвижные брови, а инъекции фиксируют лоб и не позволяют появляться морщинам», — сказала артистка.

Семенович считает, что нет ничего плохого в пользовании современными технологиями, которые косметологи разработали для того, чтобы женщина могла выглядеть моложе своих лет.

Ранее Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом. Она отметила, что любит в свободное время заниматься собой и получает от этого удовольствие.