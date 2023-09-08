Анна Семенович рассказала о преследующем ее кошмаре

О преследующем ее кошмаре рассказала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в ответ на вопрос подписчицы про сны о фигурном катании певица и актриса, а в прошлом спортсменка Анна Семенович.

«Фигурное катание мне снится, причем очень часто. 18 лет жизни я отдала этому спорту. Иногда снится кошмар, что я забыла шаги программы… Я сразу просыпаюсь в ужасе», — написала в сторис она.

Семенович занималась фигурным катанием с трех лет. Она неоднократно занимала призовые места на международных соревнованиях. В паре с фигуристом Романом Костомаровым Семенович завоевала серебро чемпионата России в 2000 году. Уйти из спорта ей пришлось из-за травмы мениска.

Ранее Семенович назвала свое место силы в Подмосковье.