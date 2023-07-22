17:52, 22 июля 2023
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Анна Семенович назвала свое место силы в Подмосковье
Певица Анна Семенович назвала подмосковную дачу своим местом силы.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Певица Анна Семенович назвала подмосковную дачу родителей своим местом силы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Мое место силы — это родительский дом», — написала исполнительница. Она отметила, что любит приезжать на дачу, помогать родителям по хозяйству и готовить вкусный обед.
Артистка также показала подписчикам видео, на котором она копает картошку. Знаменитость рассказала, что на дачных грядках также растут помидоры и огурцы.
Ранее 17-летняя звезда сериала «Плакса» назвал свое место силы в Москве.