Анна Семенович назвала свое место силы в Подмосковье

Певица Анна Семенович назвала подмосковную дачу родителей своим местом силы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Мое место силы — это родительский дом», — написала исполнительница. Она отметила, что любит приезжать на дачу, помогать родителям по хозяйству и готовить вкусный обед.

Артистка также показала подписчикам видео, на котором она копает картошку. Знаменитость рассказала, что на дачных грядках также растут помидоры и огурцы.

Ранее 17-летняя звезда сериала «Плакса» назвал свое место силы в Москве.