17-летняя звезда сериала «Плакса» назвал свое место силы в Москве

Свое место силы в Москве назвал 17-летний актер и певец, звезда сериала «Плакса» Ваня Дмитриенко. В интервью «Мосленте» он сообщил, что это лавочка у Храма Христа Спасителя, которая стоит на набережной.

«Там открывается потрясающий вид на (фабрику) "Красный Октябрь"», — пояснил артист.

Дмитриенко сообщил, что перебрался в столицу из родного Красноярска несколько лет назад. За это время у него появились любимые места в городе. «Обожаю Старый Арбат, очень люблю парк Горького. Если пройти чуть дальше до "Музеона" и повернуть направо, то можно увидеть красные здания. Это не многоэтажки, а такие уютные, красивые дома», — перечислил актер маршруты своих прогулок.

Ранее свои места силы в Москве перечислил композитор, президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Максим Дунаевский. К ним он отнес Московскую консерваторию, музыкальную школу и училище при консерватории в Мерзляковском переулке, а также Дом композиторов.