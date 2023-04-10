Анна Семенович раскрыла подробности своей диеты

О похудении с помощью интервального голодания сообщила актриса и певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка рассказала, что сбросила уже три килограмма.

«Я ужинаю примерно в 20 часов и потом завтракаю-обедаю в 12-13 часов следующего дня», — раскрыла подробности своего рациона питания Семенович.

Актриса также сообщила, что у нее непереносимость молочных продуктов. «Я с детства не любила всю молочку, кроме сыра. Творог или йогурт вообще не могу есть, а от молока сразу тошнит и живот болит», — рассказала знаменитость.

Ранее Семенович поделилась серией фотографий в бикини. «Да, я не худышка, а женщина с формами. И это прекрасно!» — подписала она публикацию.