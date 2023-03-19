Анна Семенович поделилась фото в бикини

Серией фотографий в бикини поделилась на личной странице в соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская певица Анна Семенович. Артистка призналась, что набрала семь килограммов.

«Да, я не худышка, а женщина с формами. И это прекрасно!» — подписала она публикацию.

На снимках артистка позирует на фоне воды на Мальдивах. Она отметила, что ее устраивает ее внешний вид и она не считает набранный вес лишним.

«Красивая девушка! Не всем же костями греметь, ей идут формы», «Супер, но почему-то кажется, что чуть-чуть фотошопа есть», «Если вы любите себя и принимаете себя такой, какая вы есть, так и оказывайте себя! Для чего фильтры?», «Отличная женская фигура», — прокомментировали юзеры.

Ранее подписчики раскритиковали Анну Семенович за чрезмерное использование фотошопа.