Анна Семенович опубликовала видео из ванны
Певица Семенович раскрыла секрет хорошего настроения в субботу.
Секрет хорошего настроения в субботу раскрыла в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она опубликовала видео из ванны.
Доброе утро, страна! Как настроение? У меня отличное! Вот что значит в пятницу не пьянствовать, а поработать, прийти домой и лечь спать. Это чудесно!
«Готовлюсь на съемку как обычно: утренняя ванна с солью и масочка на лице. Потом легкий завтрак, и побегу в Останкино. Ну а вечером у меня будет туса! Заслужила», — заявила артистка.
Ранее Семенович назвала свое место силы в Подмосковье и показала подписчикам видео, на котором она копает картошку.