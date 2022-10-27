Москвичам пообещали аномально теплые выходные

Аномально теплые выходные с температурным фоном на шесть градусов выше климатической нормы пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик заявил, что в столице ожидается до 12 градусов тепла.

«В субботу прогнозируется 10-11 градусов, а в воскресенье — даже до плюс 12 градусов. Необычное тепло для этого времени года. Правда, если до конца недели будет облачно и небольшие дожди, то в выходные погода станет более дождливой», — объяснил он.

Метеоролог уточнил, что в четверг, 27 октября, воздух в столице прогреется до семи градусов, а в пятницу, 28 октября, максимум до девяти градусов тепла.

После выходных, по словам Вильфанда, в город придет резкое, но кратковременное похолодание. В понедельник, 31 октября, ожидается плюс 4-5 градусов. Во вторник, 1 ноября, температура вновь повысится до плюс 8 градусов. По его данным, снега в ближайшие дни не прогнозируется.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова обещала максимум до плюс 10 градусов в столице на предстоящих выходных.