Москвичам спрогнозировали «очень теплую погоду» на выходных

Прогноз на «очень теплую погоду» на выходных в Москве дала РИА Новостям главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, столбики термометров поднимутся на отметки выше нормы.

По имеющейся информации, в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха будет составлять 7-9 градусов тепла.

Позднякова отметила, что в воскресенье в столице прогнозируется небольшой дождь, но столбики термометров останутся на положительной отметке. «Ночью будет еще теплее, порядка 4-9 градусов тепла, днем температура приблизится к отметке плюс 10, а может и выше. То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября», — рассказала специалист.

Ранее синоптики предупредили об аномально теплом ноябре в Москве.