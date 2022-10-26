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12:48, 26 октября 2022
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Москвичам спрогнозировали «очень теплую погоду» на выходных

Москвичам спрогнозировали «очень теплую погоду» на выходных
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Прогноз на «очень теплую погоду» на выходных в Москве дала РИА Новостям главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, столбики термометров поднимутся на отметки выше нормы.

По имеющейся информации, в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха будет составлять 7-9 градусов тепла.

Позднякова отметила, что в воскресенье в столице прогнозируется небольшой дождь, но столбики термометров останутся на положительной отметке. «Ночью будет еще теплее, порядка 4-9 градусов тепла, днем температура приблизится к отметке плюс 10, а может и выше. То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября», — рассказала специалист.

Ранее синоптики предупредили об аномально теплом ноябре в Москве.

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