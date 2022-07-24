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Названы способы пережить аномально жаркое лето

Названы способы пережить аномально жаркое лето
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Способы пережить аномально жаркое лето «Мосленте» назвал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, автор более 70 научных публикаций Ярослав Ашихмин.

«Здравый смысл — вот самое лучшее средство. Нужно обязательно использовать кремы SPF 50, чтобы предотвратить развитие рака кожи. Дома можно использовать кондиционер, но не надо сидеть непосредственно под кондиционером», — сказал врач.

Ашихмин также посоветовал обязательно выходить на прогулки, но только в утренние и вечерние часы, носить просторную одежду, пить много жидкости. Пожилым людям, по его словам, нужно обязательно контролировать артериальное давление, которое в теплую погоду может снижаться, но самостоятельно корректировать его нельзя.

Ранее советы по выживанию в жару дала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, любителям кофе и противникам чая стоит пересмотреть свое отношение к этим напиткам, а «совам» лучше стать «жаворонками».

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