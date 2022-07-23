Доктор Павлова дала советы по выживанию в жару

Советы по выживанию в жару дала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Синоптики нас тут обрадовали, что в центральной России жара до 30 градусов установилась чуть ли не до конца лета», — сообщила доктор, после чего перечислила несколько помогающих чувствовать себя в таких условиях лучше способов.

Павлова порекомендовала «совам» стать «жаворонками». «Удивительно, как хорошо раннее утро жаркого дня. Можно заниматься спортом, можно гулять, можно просто сидеть на лавочке в парке. Совсем не обязательно сразу начинать работать. Можно хоть сериалы смотреть в телефоне на открытом воздухе», — объяснила она.

По словам специалиста, любителям кофе и противникам чая стоит пересмотреть свое отношение к этим напиткам. «С большой степенью вероятности на жаре вам будет легче без "допинга". Попробуйте хотя бы ради нового опыта пить целый день чай из трав и лимона. А то и вовсе из одного лимона», — написала эндокринолог. Она также напомнила про важность употребления простой воды и посоветовала всюду носить с собой емкость с ней.

Важно отказаться от тяжелой пищи и беречь себя от солнца, продолжила Павлова. «На лице обязательно должен быть солнцезащитный крем, а на глазах солнечные очки. Причем нельзя ходить в дешевых очках без защиты от ультрафиолета. Офтальмологи объясняют, что можно даже ослепнуть: зрачки будут распахнуты, так как глазу будет казаться, что на улице темно. А тем временем солнечные лучи будут травмировать сетчатку», — рассказала специалист, напомнив следом и про необходимость наличия головного убора.

Павлова посоветовала носить свободную одежду светлых тонов и удобную обувь на размер больше. «Надевайте то, что не передавливает тело», — подчеркнула она.

По ее словам, не стоит каждый день мыться горячей водой с мылом и шампунем. «Таким образом мы слишком много полезного смываем — например, основу для синтеза витамина D3. Ополоснуться теплой водой будет достаточно», — заявила врач.

Чтобы защитить квартиру от зноя, нужно повесить на окна плотные шторы или оклеить их солнцезащитной пленкой, а также заменить лампочки накаливания на светодиодные. «Избегайте глажки белья, слишком интенсивной готовки, чтобы дополнительно не нагревать воздух. Отключите электроприборы, которые вам не нужны: даже телевизор излучает тепло!» — рассказала Павлова.

В конце поста эндокринолог призвала радоваться «свалившейся на нас настоящей летней погоде».

Ранее Павлова рассчитала объем необходимой человеку в сутки воды.