Вильфанд предупредил москвичей об аномальном изменении погоды

Об аномальном изменении погоды предупредил москвичей в комментарии «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

«25 числа погода начнет меняться с аномальным температурным ходом. Мы все привыкли к тому, что днем температуры повышаются, но в этот раз они будут понижаться. Утром нас ждет от минус двух до нуля градусов, а к вечеру циркуляция изменится. К нам придут воздушные массы с северо-запада, со стороны Скандинавии и мы увидим около восьми градусов мороза с сильной гололедицей», — описал предстоящую погоду специалист.

В понедельник, 26 декабря, в столице ожидается около 10-12 градусов мороза, низкая температура сохранится и во вторник. Погода, по словам Вильфанда, будет меняться до середины следующей недели. «Если выпадет больше пяти сантиметров снега, то гололедицы можно уже не опасаться», — отметил синоптик.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупредил о гололедно-изморозевых отложениях, местами гололеде и налипании мокрого снега.