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10:25, 22 декабря 2022
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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в четверг, 22 декабря. Уведомление опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

«Москва. Прочие опасности. Период предупреждения до 10:00 22 декабря. Местами ледяной дождь», — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе до 21:00 четверга действует предупреждение о гололедно-изморозевых отложениях, местами гололеде и налипании мокрого снега. До 22:00 аналогичное предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности объявлено на территории Московской области.

Ранее экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в столице выпустило МЧС.

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