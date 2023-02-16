Москвичей предупредили об аномально высоких сугробах

Об аномально высоких сугробах, которые появятся в Москве уже в ближайшие дни, столичных жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он отметил, что сильные снегопады и метели ожидаются в городе на выходных, 18 и 19 февраля.

«Снегопад начнется в субботу, 18 февраля. Особенно интенсивными осадки ожидаются во второй половине дня, а также в ночь на воскресенье, 19 февраля. Может выпасть не менее 7-8 миллиметров осадков, а это значит, что и сугробы могут вырасти на 10 сантиметров — до 44», — уточнил синоптик.

Кроме того, по его словам, в столице резко понизится атмосферное давление — сразу на 25 миллиметров ртутного столба. В пятницу, 17 февраля, давление будет 755 миллиметра ртутного столба, а уже в субботу, 18 февраля, во второй половине дня оно понизится на 25 миллиметров ртутного столба — до 730 миллиметров.