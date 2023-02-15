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10:16, 15 февраля 2023
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Синоптик пообещал москвичам скорое наступление весны

Синоптик пообещал москвичам скорое наступление весны
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Скорое наступление весны и приход в столицу тепла пообещал в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, после непродолжительного холода плюсовая температура вновь вернется в столицу уже в воскресенье, 19 февраля.

«В воскресенье днем уже начнется небольшое потепление, ожидается от нуля до минус пяти градусов», — уточнил Ильин.

Метеоролог добавил, что в этом месяце столичных жителей еще будут ждать небольшие перепады температур, но уже без сильных морозов. «Весна уже не за горами», — подчеркнул он.

Ранее москвичам уже давали прогноз погоды на весну. Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявлял, что на ранний приход нового сезона жителям Центральной России рассчитывать не стоит.

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