Синоптик пообещал москвичам скорое наступление весны

Скорое наступление весны и приход в столицу тепла пообещал в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, после непродолжительного холода плюсовая температура вновь вернется в столицу уже в воскресенье, 19 февраля.

«В воскресенье днем уже начнется небольшое потепление, ожидается от нуля до минус пяти градусов», — уточнил Ильин.

Метеоролог добавил, что в этом месяце столичных жителей еще будут ждать небольшие перепады температур, но уже без сильных морозов. «Весна уже не за горами», — подчеркнул он.

Ранее москвичам уже давали прогноз погоды на весну. Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявлял, что на ранний приход нового сезона жителям Центральной России рассчитывать не стоит.