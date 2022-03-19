Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

В России в четыре раза вырос спрос на антидепрессанты. По сравнению с прошлым годом граждане стали чаще покупать препараты для психического здоровья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group.

С 28 февраля по 6 марта продажи антидепрессантов в аптеках превысили 525 миллионов рублей. Кроме того, граждане начали скупать безрецептурные снотворные и успокоительные препараты. За первую неделю марта продажи возросли на 88 и 34,7 процента соответственно.

Отмечается, что многие начали закупаться успокоительным впрок. Подобный ажиотаж вызвал нехватку некоторых медикаментов. «Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше», — сообщил главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин.

Ранее научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков объяснил, почему запасать лекарства впрок бессмысленно.