В программе Мясникова назвали работающие антивозрастные средства

Работающие антивозрастные средства назвала врач-косметолог высшей категории Наталья Николаева в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Доктор объяснила, что самая распространенная anti-age косметика делится на три группы.

В золотой стандарт лечения кожи лица входят кремы, сыворотки и гели с ретинолом. Их можно применять самостоятельно, так как это вещество не агрессивно. «У ретинола есть такая уникальная способность — он дает эффект стимуляции, как удар кнутом, и клетки начинают продуцировать коллаген, эластин и все основное вещество, которое есть в коже и которое дает ей упругость и красоту, а также отсутствие морщин», — объяснила специалист. Она отметила, что ретинол необходимо применять в течение минимум трех месяцев. В это время следует защищать кожу от солнца.

Популярным ингредиентом в антивозрастной косметике стал ниацинамид, известный как витамин В3. «Он оказывает хорошее действие на кожу: влияет на митохондрии, улучшает работу клеток. И это один из тех препаратов, которые имеют быстрый эффект. Вечером нанес, а утром встаешь и свежий», — рассказала Николаева. Она предупредила, что перед применением средств с ниацинамидом стоит проконсультироваться с врачом.

Увлажнить кожу способны кремы, сыворотки и гели с коллагеном. «Средства с коллагеном создают защитную пленку на коже, дышащую, то есть правильную, и в, общем-то, для людей, которым нужно увлажнение, он будет работать прекрасно», — отметила эксперт.

Ранее правила подготовки кожи к холодам перечислила врач-косметолог, дерматовенеролог клиники Infacial Вячеслав Иванов. По его словам, во время заморозков кожа испытывает серьезный стресс.