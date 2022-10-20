Люди
13:23, 20 октября 2022
1 мин.

Дерматовенеролог перечислил правила подготовки кожи к холодам

Дерматовенеролог перечислил правила подготовки кожи к холодам
Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho / Imagebroker / Globallookpress.com

Правила подготовки кожи к холодам перечислил «Мосленте» врач-косметолог, дерматовенеролог клиники «Infacial» Вячеслав Иванов. По его словам, во время заморозков кожа испытывает серьезный стресс, из-за чего важно заранее подготовить ее к этому периоду.

Дерматовенеролог перечислил правила подготовки кожи к холодам

Фото предоставлено PR-агентом героя

«В обязательном порядке рекомендую добавить регулярный домашний уход. Включите в свой ежедневный уходовый комплекс процедур плотные по составу кремы», — сказал он.

Кроме того, эксперт советует подключить и питательные маски с косметическими маслами. При этом консультироваться по их составу необходимо с врачом-косметологом, использовать средства исходя из своего типа кожи.

Кроме домашнего ухода, Иванов рекомендует сделать карбоновый пилинг у косметолога. Процедура стимулирует рост и восстанавливает поврежденные ультрафиолетом волокна коллагена. Они помогут справиться коже со стрессом, вызванным холодом.

«Лазерный карбоновый пилинг увлажняет кожу, сужает поры, избавляет от акне и воспалений, устраняет пятна постакне и гиперпигментацию. Процедура является безопасной и безболезненной, не требует периода реабилитации, а эффект от курса сохраняется длительное время», — добавил Иванов.

Ранее способами быстро избавиться от прыща поделилась бьюти-редактор Marie Claire Юлия Федорова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.