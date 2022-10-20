Дерматовенеролог перечислил правила подготовки кожи к холодам

«В обязательном порядке рекомендую добавить регулярный домашний уход. Включите в свой ежедневный уходовый комплекс процедур плотные по составу кремы», — сказал он.

Кроме того, эксперт советует подключить и питательные маски с косметическими маслами. При этом консультироваться по их составу необходимо с врачом-косметологом, использовать средства исходя из своего типа кожи.

Кроме домашнего ухода, Иванов рекомендует сделать карбоновый пилинг у косметолога. Процедура стимулирует рост и восстанавливает поврежденные ультрафиолетом волокна коллагена. Они помогут справиться коже со стрессом, вызванным холодом.

«Лазерный карбоновый пилинг увлажняет кожу, сужает поры, избавляет от акне и воспалений, устраняет пятна постакне и гиперпигментацию. Процедура является безопасной и безболезненной, не требует периода реабилитации, а эффект от курса сохраняется длительное время», — добавил Иванов.

Ранее способами быстро избавиться от прыща поделилась бьюти-редактор Marie Claire Юлия Федорова.